Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 103’e yükseldi"