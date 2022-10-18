Gündem Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
ANKARA

Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmasıyla, bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Arşiv.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 103’e yükseldi"

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