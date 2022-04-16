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Gündem Bir veto da Mansur Yavaştan geldi Öğrenci abonman ücretlerine indirim kararını reddedeceğini açıkladı
POLİTİKA

Bir veto da Mansur Yavaş'tan geldi: Öğrenci abonman ücretlerine indirim kararını reddedeceğini açıkladı

Öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi kararını veto edeceğini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürerken bir veto kararı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, ABB Meclisi'nde öğrenci abonman ücretlerinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, aktarmaların önceden olduğu gibi ücretsiz olmasına ilişkin kararı veto edeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir veto da Mansur Yavaştan geldi: Öğrenci abonman ücretlerine indirim kararını reddedeceğini açıkladı
Mansur Yavaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi kararını veto edeceğini açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da aynı adım geldi.

AK Parti grubunun ‘öğrenci abonman ücretlerinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, aktarmaların önceden olduğu gibi ücretsiz olmasına ilişkin teklifi ABB Meclisi’nde kabul edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş kararı veto edeceğini açıkladı.

"MERAK ETME, VETO EDECEĞİM"

Yavaş, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın "Hukuksuz buluyorsanız önergeyi veto mu edeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Belediye Kanunu'nun 62. Maddesi gereğince belediye bütçesine etki edecek aleyhine işletecek önergeleri muhalefet veremez. Kanunda açık hüküm var. İsterseniz bir daha okuyun. Merak etme, veto edeceğim."

Yavaş'ın bu açıklaması tepki çekerken CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu uzman bir hukukçudan önerge hakkında görüş aldıklarını belirterek, "Bu yasaya aykırı, Meclis'in yetkisinde olmayan bir önerge. Bunun kararını verecek kurum UKOME'dir." ifadesini kullandı.

AK PARTİ GRUBUNDAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de Neslihanoğlu'nun görüşüne katılmadıklarını ifade ederek, "Çok net bir konu. Bu konuyu bize bırakın da biz kararımızı verelim. Arkasından siz başka bir uygulama yapacaksanız yapın. Bizim buradaki teklifimiz 60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonman ücretlerinin 30 lirasını biz sübvanse edelim. Öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapalım. Bu şekilde karar almasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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