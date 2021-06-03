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ANTALYA

Bir yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Antalya’da 1 yıl arayla iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu Feyzi Bulce, 1 kilo 700 gram altının çalındığı son soygunu hala unutamadığını belirterek, “O an gözümün önüne gelince dünyam yıkılıyor. 1 milyon TL para kolay kazanılmaz” dedi. Bulce, iki soygundan dolayı vatandaşlar tarafından alay konusu olduğunu da aktararak, “Siz nasıl kuyumcusunuz nasıl soyuluyorsunuz’ diye millet geliyor dalga geçiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Bir yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
Kuyumcu Feyzi Bulce

Antalya Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Feyzi Bulce, bundan 7 sene önce kuyumculuk işine girdi. Yaklaşık 4 yıldır başka mahallede kuyumculuk yapan Bulce, akrabalarının isteği üzerine son olarak Hüsnükarakaş Mahallesi’ndeki bir dükkana geçti. Bulce, bu iş yerinde 1 Kasım 2019 tarihinde içeriye kafasında çorapla giren şüphelilerce kafasına silah kabzasıyla vurularak bayıltıldı ve 800 bin lira değerindeki 3 kilo altını çalındı. Bulce, polisin başarılı operasyonu sonucu kısa sürede şüphelilerin yakalanmasıyla altınlarına tekrar kavuştu.
Henüz 1 yılı dolmadan ikinci soygunu yaşadı

Bulce kuyumculuğa aynı iş yerinde devam ederken 17 Ekim tarihinde iş yerine polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir şüpheli girdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce’yi koli bandıyla boynundan bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen’i de kelepçeledi. Ardından şüpheli kuyumcudaki yaklaşık 1 kilo 700 gram altını alıp yoldan geçen 42 U 7488 plakalı otomobili durdurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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“Geceleri yatamıyoruz”

Polisin son soygundaki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, 7 senedir kuyumculukla uğraşan Feyzi Bulce, son yaşadığı soygundaki şüphelinin 7,5 aydır bulunamamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bulce, “Polis arkadaşlarımız, komiserlerimiz çok yardımcı oluyorlar ama 7,5 aydır o kişi bulunamadı. 1 kilo 700 gram çalındı. O zamanın parasıyla 1 milyon lira. Ödemeyi yapabilmek için kredi çektim, dostlar yardımcı oldu. Ödeme yaptık ama şu an mağduruz. O kişinin bulunmasını istiyorum. Artık biri gelecek bir şey yapacak mı diye düşünmekten dükkanı açmaya korkuyorum. Bekçi mi dikeyim. Sabah kalktığımda dükkanı açınca bir şey olacak diye 5-6 kişi bekliyoruz” dedi.

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“O an gözümün önüne gelince dünyam yıkılıyor”

Bulce, uğradığı son silahlı soygunu hala unutamadığını da belirterek, “O an gözümün önüne gelince dünyam yıkılıyor. 1 milyon para kolay kazanılmaz. Millet geliyor, ‘Siz nasıl kuyumcusunuz nasıl soyuluyorsunuz” diye benimle dalga geçiyor” ifadelerini kullandı.

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