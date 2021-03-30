Gündem Birbirlerine girdiler Enver Aysever Tunç Soyere dava açıyor
POLİTİKA

Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki okuryazarlık atölyesi eğitiminden yüklü miktarda para aldığı için sosyal medyanın gündemine oturan Enver Aysever’in diğer CHP’li belediyelerle de anlaşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'li belediyelerle adı gündeme gelen gazeteci Enver Aysever sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yaptı. Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dava açacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor
Enver Aysever, Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

Belediye ile Aysever arasında yapılan ihale büyük tepki çekmiş, Belediye Başkanı Tunç Soyer de anlaşmanın iptal edildiğini açıklamıştı.

"DAVA AÇACAĞIM"

Enver Aysever, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.

Aysever paylaşımında, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

"ÇAĞRILARIMI YANITSIZ BIRAKTI"

"Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım." diyen Aysever, sorduğu soruların yanıt bulması gerektiğini ifade etti:

"1- Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?

2- İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi?

3- Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

4- Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı?

5- İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

6- İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

7- Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varamış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

8- Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

9- Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?"

"SOYER OLUMSUZ ALGININ SORUMLUSU"

Öte yandan Aysever açıklamasında, "Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alın teri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur." ifadelerini de kullandı.

CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle gündemde olan Aysever Cumhuriyet gazetesinden kovuldu
GÜNDEM
CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle gündemde olan Aysever Cumhuriyet gazetesinden kovuldu

238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan Aysever: Beni akçeli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar
GÜNDEM
238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan Aysever: Beni akçeli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar

Edirne’den Muğla’ya kadar CHP’li belediyelere tezgâh açmış
GÜNDEM
Edirne’den Muğla’ya kadar CHP’li belediyelere tezgâh açmış

Tunç Soyer: Enver Aysever'den hizmet alımını iptal ediyoruz
GÜNDEM
Tunç Soyer: Enver Aysever'den hizmet alımını iptal ediyoruz

Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok
GÜNDEM
Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok
Abone Ol Google News
Benim acımı hiçbirkarar dindiremeyecek

'Benim acımı hiçbir
karar dindiremeyecek'

​Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu.
Yağmur ve kar uyarısı!

Yağmur ve kar uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.
Türkiye için sıraya girdiler

ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Çok sayıda<br>adrese eş zamanlı baskın

Çok sayıda
adrese eş zamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.
Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Dilenci Atina

Dilenci Atina

​ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti.
Kaçırıldığını<br>zannedip kaçtı

Kaçırıldığını
zannedip kaçtı

​Karabük'te kovidli hasta polisi harekete geçirdi.
Zirvede<br>Ankara var

Zirvede
Ankara var

Satılık ve kiralıkta en çok ev aranan semtler..

​Sanayiciler, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza!

Balıkesir'de
feci kaza!

​Dört kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.
Örgüte<br>çok ağır darbe

Örgüte
çok ağır darbe

​DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı.
Kandil'de öldürüldü

Kandil'de öldürüldü

​Irak-İran sınırındaki uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.
Uzlaşma tamam

Uzlaşma tamam

​Siyasi Partiler Kanunu'nda seçim barajı düşürülüyor.
Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı
Gündem

Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı

Karabük’te gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Zehra Taraş’ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti.
Altın fiyatları yükselişe geçti
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde altın fiyatları ne kadar, 30 Mart bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.
Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor
Gündem

Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki okuryazarlık atölyesi eğitiminden yüklü miktarda para aldığı için sosyal medyanın gündemine oturan Enver Aysever’in diğer CHP’li belediyelerle de anlaşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'li belediyelerle adı gündeme gelen gazeteci Enver Aysever sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yaptı. Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dava açacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.