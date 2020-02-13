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EĞİTİM

Birçok ilde eğitime kar molası: 27 ilde okullar tatil

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Aralarında Şanlıurfa, Adana, Trabzon, Sivas ve Rize'nin de bulunduğu toplamda 27 ilde okullar tatil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

Okulların tatil edildiği iller şöyle:

Diyarbakır

Diyarbakır`da olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don tehlikesine karşı, 13 Şubat perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

Bitlis

Bitlis`te hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ve bağlı köylerde perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün süre ile eğitime ara verildi.

Van

  • Van`da, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe ve cuma günleri il genelinde ilk ve orta dereceli Eğitim-Öğretim, Halk eğitim, Rehberlik Araştırma, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri 2 gün daha tatil edildi.

Bayburt

Bayburt`ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ağrı

  • Ağrı`da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Rize

Rize`nin Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl

  • Bingöl`de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Artvin

Artvin`de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Muş

  • Muş`ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane`de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Sivas

  • Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Giresun

Giresun`un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli

  • Tunceli`de etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon

Trabzon`un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri

  • Kayseri`nin Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullar yarın tatil edildi.

Adıyaman

Adıyaman`da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Şanlıurfa

  • Şanlıurfa`da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Siirt

Siirt`te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Tokat

  • Tokat`ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde, kardan dolayı yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Adana

Adana`nın Tufanbeyli ilçesinde yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tokat

  • Tokat`ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde, kardan dolayı yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Ordu

Ordu`nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Gaziantep

  • Gaziantep`te kar nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Yozgat

Yozgat`ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kilis

  • Kilis`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Hatay

Hatay`ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş

  • Kahramanmaraş`ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın (Yeşilova bölgesi hariç) ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Mardin

Mardin`de kar yağışı ve buna bağlı oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü İlkokul, Ortaokul, liselerde eğitime ara verildi.

Hakkari

  • Hakkari`de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün, Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Nevşehir

Gece saatlerinde alınan en son meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının başladığı ve özellikle sabaha karşı artış beklendiğinden 13.02.2020 Perşembe günü İl Genelinde Eğitim ve Öğretime 1 (bir) gün ara verildi.

Kırşehir

  • Kırşehir Valiliği tarafından ''Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce eğitime bir günlüğüne 13.02.2020 Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. '' açıklaması yapıldı.
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