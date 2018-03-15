GündemBirdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu
SİVAS

Sivas yerel haberleri: Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaklaşık 4 metre çapında, 4 metre derinliğinde oluşan obruk köylüleri korkuttu.

Haber MerkeziIHA
4 metre çapında 4 metre genişliğinde obruk görenleri şaşırttı.
4 metre çapında 4 metre genişliğinde obruk görenleri şaşırttı.

Divriği ilçesine bağlı Gözecik köyünde Abidin Ardıç'a ait tarlada bir anda oluşan 4 metre çapındaki obruk, köy sakinlerini tedirgin etti.

Simetrik daire şeklindeki obruk, olası bir depremin habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı.

Obruk tarla sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir yılda 9 obruk oluştu

  • Öte yandan Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen yıl irili ufaklı yaklaşık 100 obruğun bulunduğu bölgede bir yılda 9 yeni obruk oluşmuştu. Tarım arazileri ile köylere yakın bölgelerde yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle aniden oluşan obruklar, yörede yaşayanları tedirgin ediyor.

Halk tedirgin: Bir yılda 9 obruk oluştu
GÜNDEM
Halk tedirgin: Bir yılda 9 obruk oluştu

Duyduğu ses üzerine gittiğinde bu manzara ile karşılaştı
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Duyduğu ses üzerine gittiğinde bu manzara ile karşılaştı

Dev obruk tedirgin etti
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Dev obruk tedirgin etti

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