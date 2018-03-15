Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Divriği ilçesine bağlı Gözecik köyünde Abidin Ardıç'a ait tarlada bir anda oluşan 4 metre çapındaki obruk, köy sakinlerini tedirgin etti.
Simetrik daire şeklindeki obruk, olası bir depremin habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı.
Obruk tarla sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bir yılda 9 obruk oluştu
- Öte yandan Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen yıl irili ufaklı yaklaşık 100 obruğun bulunduğu bölgede bir yılda 9 yeni obruk oluşmuştu. Tarım arazileri ile köylere yakın bölgelerde yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle aniden oluşan obruklar, yörede yaşayanları tedirgin ediyor.