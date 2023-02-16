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Birgül teyzenin ineği 'Birican' kurtarıldı: Hayvanlarımı çocuklarım gibi seviyorum

Adıyaman'da Birgül ve Aziz Tuncay çifti, depremde yıkılan ahırın enkazında kalan ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Depremden sonra 11 gün boyunca 'Birican' isimli ineğini beslemeye giden Birgül Tuncay, "Hayvanlarımı çocuklarım gibi seviyordum. Sütünü satarak geçimimizi sağlıyorum. " ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:46 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Birgül Tuncay'ın ineği 'Birican' kurtarıldı.

Birgül Tuncay'ın ineği 'Birican' kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman'da birçok ahır kullanılamaz hale geldi.

Dardağan köyünde Birgül ve Aziz Tuncay'ın altı ahır olan evleri depremin etkisiyle yıkıldı.
Depremden yara almadan kurtulan çiftin 5 ineğinden 3'ü, 15 keçi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu.
  • Birgül Tuncay, 11 gündür sıkıştığı yerden çıkaramadıklarını bir ineğini de enkazın arasından geçerek beslemeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma arama kurtarma, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, enkazı kaldırarak ineği çıkardı.

Veterinerler ineğin tedavisine başladı

"Birican" ismini verdiği ineğine kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Birgül Tuncay, jandarma ekiplerince teselli edildi.

Tuncay, AA muhabirine geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anlatarak, "
5 ineğim, 3 buzağım vardı. İneklerimden biriyle buzağıyı kurtardım. Bir ineğim de enkazın altında kaldı, 11 gündür onu beslemeye çalıştım.
Enkazın arasından gidip yemini verdi
m. Bugün artık umudum kalmadı. Ekipler geldi ve ineğimi kurtardı.
Hayvanlarımı çocuklarım gibi seviyordum. Sütünü satarak geçimimizi sağlıyorum.
" dedi.

Yardım kuruluşları, aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.


Yıkılan ahırın enkazından çıkarılan ineğine kavuşan kadın duygusal anlar yaşadı
Yıkılan ahırın enkazından çıkarılan ineğine kavuşan kadın duygusal anlar yaşadı

Adıyaman'da, Birgül Tuncay 11 gündür sıkıştığı yerden çıkaramadıklarını bir ineğini de enkazın arasından geçerek beslemeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma arama kurtarma, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, enkazı kaldırarak ineği çıkardı. Yaralı ineğin veterinerler tarafından tedavisine başlandı. "Birican" ismini verdiği ineğine kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Birgül Tuncay, jandarma ekiplerince teselli edildi. Tuncay, AA muhabirine geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anlatarak, "5 ineğim, 3 buzağım vardı. İneklerimden biriyle buzağıyı kurtardım. Bir ineğim de enkazın altında kaldı, 11 gündür onu beslemeye çalıştım. Enkazın arasından gidip yemini verdim. Bugün artık umudum kalmadı. Ekipler geldi ve ineğimi kurtardı. Hayvanlarımı çocukları gibi seviyordum. Sütünü satarak geçimimizi sağlıyorum. " dedi. Yardım kuruluşları, aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.


#Deprem
#Birgül Teyza
#İnek
#Adıyaman
#Kurtarıldı
1 saat önce
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Birgül teyzenin ineği 'Birican' kurtarıldı: Hayvanlarımı çocuklarım gibi seviyorum
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