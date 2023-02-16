Birgül teyzenin ineği 'Birican' kurtarıldı: Hayvanlarımı çocuklarım gibi seviyorum

Adıyaman'da, Birgül Tuncay 11 gündür sıkıştığı yerden çıkaramadıklarını bir ineğini de enkazın arasından geçerek beslemeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma arama kurtarma, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, enkazı kaldırarak ineği çıkardı. Yaralı ineğin veterinerler tarafından tedavisine başlandı. "Birican" ismini verdiği ineğine kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Birgül Tuncay, jandarma ekiplerince teselli edildi. Tuncay, AA muhabirine geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anlatarak, "5 ineğim, 3 buzağım vardı. İneklerimden biriyle buzağıyı kurtardım. Bir ineğim de enkazın altında kaldı, 11 gündür onu beslemeye çalıştım. Enkazın arasından gidip yemini verdim. Bugün artık umudum kalmadı. Ekipler geldi ve ineğimi kurtardı. Hayvanlarımı çocukları gibi seviyordum. Sütünü satarak geçimimizi sağlıyorum. " dedi. Yardım kuruluşları, aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.