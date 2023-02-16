Birgül teyzenin ineği 'Birican' kurtarıldı: Hayvanlarımı çocuklarım gibi seviyorum

|
Birgül Tuncay'ın ineği 'Birican' kurtarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman'da birçok ahır kullanılamaz hale geldi.
Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma arama kurtarma, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, enkazı kaldırarak ineği çıkardı.
"Birican" ismini verdiği ineğine kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan Birgül Tuncay, jandarma ekiplerince teselli edildi.
Yardım kuruluşları, aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.