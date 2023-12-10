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O iddia yalan çıktı: HSK hemen inceleme başlattı

Provokasyon ve manipülatif haberler yapan Birgün gazetesi yine yalan haber üretti. Gazetenin bugün yayınladığı “mahkemede rüşvet itirafı” başlıklı, rüşvet suçundan yargılanan bilirkişi M. Doğan’ın yargılama devam ederken 2022 yılının Mayıs ayında mahkemeye rüşvet alan 53 hakim ve savcının isim listesini verdiği, tüm bu iddiaların araştırılmadığı yönünde yayınlan haberin tek yanlı kasıtlı olarak yayınlandığı ortaya çıktı. M.Doğan’ın tüm iddialarını içeren dilekçelerinin HSK sekreterliğine gönderildiği öğrenildi.

19:09 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 19:09 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Büyükçekmece’de görevli olan bir cumhuriyet savcısı hakkında inceleme kararı aldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Büyükçekmece’de görevli olan bir cumhuriyet savcısı hakkında inceleme kararı aldı.

Haberde adı geçen bilirkişi M.Doğan hakkında 2018 yılında yapılan ihbar ve şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca “rüşvet almak” suçundan soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında suçüstü yapılarak tutuklandığı ve hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı öğrenildi. Yargılama sürecinde sanık bilirkişi M.Doğan’ın mahkemeye verdiği, habere konu olan Bakırköy Adliyesi ve diğer adliyelerde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik rüşvet iddiaları da içeren dilekçe ve eklerinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2022 tarihinde gereğinin yapılması için yetkili ve görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne sunulduğu da anlaşıldı.


HSK TALİMAT VERDİ SAVCI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, Birgün gazetesindeki habere konu olan dilekçe dışında, M.Doğan’ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına/Komisyon başkanlığına: Hakimler ve Savcılar Kuruluna hitaben yazmış olduğu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik iddiaları içeren tüm dilekçeleri de herhangi bir somut bilgi, belge ve delil içerip içermediğine bakılmaksızın yasal mecburiyet gereği HSK genel sekreterliğine de sunuldu. HSK tarafından M.Doğan’ın ihbar ve şikayeti üzerine olay tarihinde Büyükçekmece’de görevli olan bir cumhuriyet savcısı hakkında inceleme kararı alınıp müfettiş incelemesi başlatıldığı da öğrenildi.


FETÖ’CÜ İDDİALARINDA DA BULUNDU

Bilirkişi M.Doğan’ın; yıllar önce sahte bilirkişi raporları düzenlediği gerekçesi ile Bilirkişilik Kurulu Bölge Başkanlığınca resmi bilirkişiler listesinden çıkarıldığı, bu işlemi yapanlar da dahil olmak üzere hakkında işlem yapan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde, Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan tüm hakim savcıları, rüşvetçi ve fetöcü olmakla suçlayıp birden fazla ihbar ve şikayet dilekçeleri verdiği de ortaya çıktı. M.Doğan’ın halen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde rüşvet almak suçundan yargılanmasının devam ettiği de öğrenildi.


Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi
Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi

Her fırsatta yalan haber yapıp manipülasyon yaratarak halkı yanıtlat CHP yandaşı Birgün yine benzer bir skandala imza attı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan kısa sürede yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma bir haber olduğu belirtildi. Ayrıca, gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilerek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haber görünümlü kınamayı yalanladığını belirterek, "'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır' talimatım hala geçerlidir!" ifadelerini kullandı.


#Hakimler ve Savcılar Kurulu
#BirGün Gazetesi
#Cumhuriyet Başsavcısı
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