Haberde adı geçen bilirkişi M.Doğan hakkında 2018 yılında yapılan ihbar ve şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca “rüşvet almak” suçundan soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında suçüstü yapılarak tutuklandığı ve hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı öğrenildi. Yargılama sürecinde sanık bilirkişi M.Doğan’ın mahkemeye verdiği, habere konu olan Bakırköy Adliyesi ve diğer adliyelerde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik rüşvet iddiaları da içeren dilekçe ve eklerinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2022 tarihinde gereğinin yapılması için yetkili ve görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne sunulduğu da anlaşıldı.





HSK TALİMAT VERDİ SAVCI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, Birgün gazetesindeki habere konu olan dilekçe dışında, M.Doğan’ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına/Komisyon başkanlığına: Hakimler ve Savcılar Kuruluna hitaben yazmış olduğu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik iddiaları içeren tüm dilekçeleri de herhangi bir somut bilgi, belge ve delil içerip içermediğine bakılmaksızın yasal mecburiyet gereği HSK genel sekreterliğine de sunuldu. HSK tarafından M.Doğan’ın ihbar ve şikayeti üzerine olay tarihinde Büyükçekmece’de görevli olan bir cumhuriyet savcısı hakkında inceleme kararı alınıp müfettiş incelemesi başlatıldığı da öğrenildi.





FETÖ’CÜ İDDİALARINDA DA BULUNDU

Bilirkişi M.Doğan’ın; yıllar önce sahte bilirkişi raporları düzenlediği gerekçesi ile Bilirkişilik Kurulu Bölge Başkanlığınca resmi bilirkişiler listesinden çıkarıldığı, bu işlemi yapanlar da dahil olmak üzere hakkında işlem yapan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde, Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan tüm hakim savcıları, rüşvetçi ve fetöcü olmakla suçlayıp birden fazla ihbar ve şikayet dilekçeleri verdiği de ortaya çıktı. M.Doğan’ın halen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde rüşvet almak suçundan yargılanmasının devam ettiği de öğrenildi.







