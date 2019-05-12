Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Biri 8 diğeri 13 yaşında iki kardeş çalışan otomobili çaldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANTALYA

Biri 8 diğeri 13 yaşında iki kardeş çalışan otomobili çaldı

Antalya'da, su almak için market önünde duran Erdem Gürel'in çalışır durumdaki otomobili, 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş tarafından bir anda çalındı. Araçla kaçan çocuklar kısa süre sonra yakalandı. Araç sahibi Gürel, çocuklardan şikâyetçi olmadı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da iki kardeş çalışan otomobili çaldı
Antalya'da iki kardeş çalışan otomobili çaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde, dün gece saat 00.30 sıralarında, Konya'da öğretmenlik yapan Erdem Gürel, kiraladığı otomobille Antalya'ya geldi. Gebizli Mahallesi'ne gelen Gürel, 1123 Sokak üzerinde su almak için bir marketin önünde durdu. Çalışır durumda bırakarak araçtan inen Gürel, markete girdiği sırada M.E. (8) ve C.D. (13) adlı iki kardeş araca binerek hızla uzaklaştı.

"NEDEN BÖYLE YAPTINIZ?"

Aracın çalındığını gören Güler, marketten çıkarak koşmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, çevrede çalınan aracı aramaya başladı. Çalınan araç kısa süre sonra, Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracı çalınan Gürel, olay yerine gelince küçük çocuklara, "Sürmek için isteseniz verirdim. Niye böyle bir şey yaptınız?" dedi.

ÇOCUKLARDAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Aracı çalan iki kardeş işlem yapılmak üzere Çocuk Şube ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Çocuklardan şikâyetçi olmayacağını söyleyen Gürel, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Keskin düşüşler göreceğiz

Keskin düşüşler göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Rejim hapishanelerindeki128 bin kişi kayıp

Rejim hapishanelerindeki
128 bin kişi kayıp

​Tutuklulara bileklerinden asılarak elektrik şoku veriliyor.
5 derecebirden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den yağışlı havaların ardından güzel haber.
'Maç tekrarlanır'

'Maç tekrarlanır'

​Rizespor-G.Saray maçında kural hatası iddiası.
Suriye sınırında duygulandıran kare

Suriye sınırında duygulandıran kare

Elleri tetikteki Mehmetçik'ten anneler günü sürprizi.
Almanya'ya çok sert Deniz Yücel tepkisi

Almanya'ya çok sert Deniz Yücel tepkisi

Aksoy: 2003'ten bu yana titizlikle uygulanmakta.
Kilosu 1000 TL

Kilosu 1000 TL

​Toplanması yasak ama çok ciddi talep var.
Mescid-i Aksa'ya gece baskını

Mescid-i Aksa'ya gece baskını

​İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı.
Tehlikeli yığınak

Tehlikeli yığınak

ABD'nin Körfez'e yaptığı askeri yığınak yoğunlaştı.
Sondajdayız

Sondajdayız

Doğu Akdeniz'den ilk müjdeli haber bekleniyor.
İmamoğlu'nun<br> imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun
imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
23 Haziran talimatı

23 Haziran talimatı

Erdoğan, önceki gün AK Parti MKYK'yı topladı.
Bu göç <br>Avrupa'ya uzanır

Bu göç
Avrupa'ya uzanır

6 ayda evini terk edenlerin sayısı 400 bini geçti.
Birlikte <br>hareket olamaz

Birlikte
hareket olamaz

Aksakal, İBB seçimine ilişkin açıklama yaptı.
Kalkınmada <br>yeni model

Kalkınmada
yeni model

5 şehirde 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi.
'Nefret kusanlara' soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandı<br>Akhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.