‘Birinci ağızdan duydum’ deyip Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Millet İttifakı'nın 2023'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağına ilişkin bir iddia da Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'den geldi.

"BİRİNCİ AĞIZDAN DUYDUM"

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, "Birinci ağızdan duydum" diyen Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

YARDIMCILARI PARTİ LİDERLERİ

Aygün'ün iddiasına göre, "Ben başbakan olacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapacak.

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