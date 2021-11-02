Gündem Birinci ağızdan duydum deyip Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
POLİTİKA

‘Birinci ağızdan duydum’ deyip Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Millet İttifak'ının Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu öne sürdü. "Birinci ağızdan duydum" diyen Aygün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da CHP liderinin yardımcılığını yapacağını iddia etti.

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‘Birinci ağızdan duydum’ deyip Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın 2023'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağına ilişkin bir iddia da Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'den geldi.

"BİRİNCİ AĞIZDAN DUYDUM"

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, "Birinci ağızdan duydum" diyen Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

YARDIMCILARI PARTİ LİDERLERİ

Aygün'ün iddiasına göre, "Ben başbakan olacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapacak.

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