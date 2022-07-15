Birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya gösterildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetin kararlı duruşu ve Türk milletinin; ülkesine, devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla istikbale darbe vurmak isteyenlere karşı hep birlikte mücadele edildiğini söyledi. Karabulut, “Birlik ve beraberliğimiz sayesinde nelerin başarılabileceği bütün dünyaya gösterilmiştir” dedi. Karabulut, “Bu millet, tankın, topun, tüfeğin, uçağın karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiş, bu yüce millet, şehitleriyle ve gazileriyle 15 Temmuz gecesi cesaret, dirayet, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır” diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihin her döneminde yaşanan büyük savaşlarda aziz ecdadının izinde yürümekten gurur duyan ve bunu görev addeden vatan evlatları var oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, terör belasından kurtulmak için büyük mesafe katledebilmiştir. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, içimizdeki hainleri ayıklayarak, artık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür.”

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Rektör Prof Dr Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bayrak, vatan ve devlet için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle yâd ederken, gazilere de şifa dileklerini sundu.

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AL BAYRAKLARLA BİSİKLET TURU

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi. AİÇÜ merkezi yerleşkede yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bisiklet turu etkinliğine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain silahlı darbe teşebbüsü ile ülkemizin karanlığa gömülmek istendiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz Milletimizin vatanına, devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla hainlerin hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

15 Temmuz konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferans öncesi AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde protokol üyeleri tarafından, 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirilen, Ağrı eski Valisi Musa Işın’ın konuşmacı olduğu “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferansa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AİÇÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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ARTIK O GÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 5 Temmuz 2016 gecesi istikbal ve inançlara darbe vurmak isteyenlere karşı asla taviz verilmeyeceğinin altını çizerken, şöyle konuştu: “Bu aziz millet, tankın, topun, tüfeğin, F16 uçaklarının karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildi. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, artık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür” diye konuştu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, “15 Temmuz’da hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbeyi Türk halkı, milli birlik ve beraberlik içerisinde önlemiştir” dedi. Sayan, “Eğer o gün güçlü bir liderin cesur ve kararlı duruşu olmasaydı, milletimiz sokağa çıkmasaydı hainler belki de amaçlarına ulaşmak için her türlü zararı vereceklerdi” diye konuştu.

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84 MİLYON VATANDAŞIN CANINA KASTEDİLDİ

“15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu” konulu konferansta konuşan Ağrı eski Valisi Musa Işın, 15 Temmuz gecesinin Türkiye’nin ölümle burun buruna geldiği bir gece olduğunu söyledi. Vali Işın, “Devleti işgal etmeye yönelik bir operasyon olan 15 Temmuz darbesinin planları Allah’ın yardımı ile hainlerin ayaklarına dolanmıştır. 15 Temmuz darbe kalkışması, daha önce yapılmış hiçbir darbeye benzememektedir. Darbe doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devletine, 84 milyonluk milletimize yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Konferans, Prof. Dr. Karabulut’un Vali Işın’a plaket takdimi, 15 Temmuz şehitleri anısına 251 genç ve protokol üyeleriyle birlikte fotoğraf çekimi ile sona erdi.





Zirvede anma

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ziyaret Tepe Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Ağrı’nın Taşlıçay İlçesinde bulunan Balıklı Göl’de gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında 2650 metre yükseklikteki Ziyaret Tepe Dağı’na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tırmanışı yapan katılımcılar, burada 15 Temmuz Şehitlerini Anma pankartı açtı.

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qAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İl Protokolü ile birlikte, şehitler için Ulu Camii’de düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı, şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı.



ŞEHİTLERİN ANISINA 251 FİDAN

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirilen etkinliğe Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, Ağrı eski Valisi Musa IŞIN, Ağrı Belediye Başkanı Savcı SAYAN, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil ÖZYOLCU, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz’da yaşananları unutturmayacaklarını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain silahı darbe girişimine karşı koyarken şehit olan 251 vatan evladının anısına fidan diktiklerini söyledi. Fidan dikim töreni sonrası etkinler kapsamında merkezi yerleşkede 15 Temmuz şehitleri anısına saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.