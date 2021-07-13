Bisikleti çalınan Sinan’ın isyanı yürekleri burkmuştu: Gözyaşı dindi

Merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde 9 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle markete gitti. Duygucu, bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bıraktı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marketten çıkınca bisikleti göremeyen Sinan, ailesine haber verdi. Polise giden Sinan ve ailesi şikayetçi oldu. Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi.

OYNAT 00:54 Bisikleti çalınan Sinan'ın isyanı yürekleri burktu: Garibanları buluyorsunuz, zenginlere bir şey olmuyor Adana'da babasının bisikletiyle markete giden 15 yaşındaki Sinan Duygucu'nun bisikleti çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Sinan gözyaşlarıyla hırsıza seslenip bisikletini istedi.



Babasının o bisikletle çalıştığını sebze ve meyve haline gidip geldiğini anlatan Duygucu, “Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Garibanları buluyorsunuz, zenginlere bir şey olmuyor. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SİNAN'A DESTEK YAĞDI

Sinan’a tüm Türkiye destek oldu. Hayırseverler Sinan’a ve ailesine hem maddi hem de manevi yardımda bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de Sinan’ın gözyaşlarına kayıtsız kalmayarak bisiklet gönderdi.

REKLAM

Belediye görevlileri Sinan’ın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki evine giderek bisikleti teslim etti.

İHA

GÜNDEM Bisikleti çalınan Sinan’ın gözyaşları



Bisikletine kavuştuğu için mutlu olan Sinan Duygucu, “Herkese çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum, sesimi duyurdunuz. Bana hediye edilen bisikletlerin birini kendim kullanacağım diğer ikisini de babam ve abime vereceğim. Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti” diye konuştu.

İHA

GÜNDEM 3 bin liralık bisikleti çaldı: Hurdacıya 20 liraya sattı