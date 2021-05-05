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Gündem Bismil Aşevinde Pişiyor, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Sofrasına Gidiyor
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Bismil Aşevi’nde Pişiyor, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Sofrasına Gidiyor

Bismil’de bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerin umut kapısı olan Bismil Kaymakamlığı, her gün 240 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor.

Haber Merkezi Diğer
Bismil Aşevi’nde Pişiyor, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Sofrasına Gidiyor
Bismil Aşevi

Bismil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi’nde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evinde yemek yapamayan ailelere teslim ediliyor.

Yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri bireylere, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapan Bismil Kaymakamlığı, aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor.

Aşevinden her gün 600 kişi için faydalanıyor. Özenle hazırlanan yemekler araçlarla özel kıyafetli ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Aşevinden yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek, her gün evlerine kadar yemeklerini getiren Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen’e teşekkürlerini ilettiler.

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