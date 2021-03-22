Gündem Bismil atıksu arıtma tesisi çevre kirliliğini önleyecek
YEREL GÜNDEM

Bismil atıksu arıtma tesisi çevre kirliliğini önleyecek

2 yıl sonra tamamlanması hedeflenen proje 93 milyon liraya mal olacak.

Haber Merkezi Diğer
Bismil Atıksu Arıtma Tesisi
Bismil Atıksu Arıtma Tesisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sayın Münir Karaloğlu’nun tensipleriyle, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Bismil Atık Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Kollektörü’ yapım çalışmalarına başlandı

Dicle Nehri’nin Kirlenmesi Önlenecek

Çevre yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, atık suların sulama suyu standartlarında arıtılarak, çevre kirliliğinin önlenmesinde kilit rol görevi üstleneceğini belirtti. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bismil’de hayata geçirdiği atık su arıtma tesisi günlük 12.453 metreküp kapasiteyle hizmet verecek. Tesis tamamlandığında Bismil de atık sular deşarj edilerek Dicle Nehri’nin kirlenmesinin önüne geçilecek.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Türkmen, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, göreve geldikleri ilk günden beri aynı anlayışla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Çevre konusundaki hassasiyetlerinin en üst seviyede olduğu kaydeden Başkan Türkmen, ‘Yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz’ dedi.

Konu ile ilgili DİSKİ yetkilileri ile toplantı yapan Başkan Türkmen, ‘Alt yapı çalışmalarının ardından üstyapının hızlı bir şekilde yapılması için DİSKİ ile koordineli çalışma yapma kararı aldık. Yapılacak kazı çalışmaların bitirilmesinin ardından yol çalışması başlayacak. Böylelikle vatandaşımızı rahatsız etmeden çalışmalarımızı tamamlayacağız.’ dedi.

Yapılan toplantıda yağmur suyu kanallarının iyileştirilmesi ve toplum sağlığını tehdit eden içme suyu borularının değişimi konularının da karara bağlandığı belirtildi.

2 yıl sonra tamamlanması hedeflenen proje 93 milyon liraya mal olacak.

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