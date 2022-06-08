Bismil Belediyesi Ödüllü Satranç Turnuvası heyecanlı yarışmaya sahne oldu

Ödül töreni sonrasında satranç oyununun önemine değinen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince; satrancın her yaştan bireyin motivasyon, girişimcilik ve özgüvenini arttıran ve aynı zamanda zihni açık tutup keyif veren bir spor olduğunu belirterek tüm sporcuları tebrik etti.

Bismil Belediyesi tarafından pandemi nedeniyle daha önce 2 defa çevrimiçi olarak yapılan satranç turnuvasının 3.sü yüz yüze yapıldı. “Bismil Belediyesi 3. Ödüllü Satranç Turnuvası” Bismil Gençlik Merkezi’nde birçok farklı ilden sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya Diyarbakır’dan katılıp, Diyarbakır merkezden Bismil’e kendi imkanları ile gelemeyen sporcu ve velilerimiz için ücretsiz otobüs tahsis edildi.

Turnuvaya katılan sporcular; 8 Yaş ve Altı Kategori, 10 Yaş ve Altı Kategori, 14 Yaş ve Altı Kategori ve Açık Kategori olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştılar. Her kategoride ayrı ayrı ilk 3’e giren sporculara; birinciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL ve üçüncüye 750 TL olmak üzere hediye çekleri TL olarak nakit verildi.

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ÖDÜLLER VERİLDİ

Açık Kategoride 1. sırada Yusuf Atabayev, 2. sırada Mehmet Metin Öztekin ve 3. sırada Hasan Yıldırım dereceye girerek, ödüllerini Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince’den aldı. 8 ve Altı Kategoride 1. sırada Ahmed Taha Üzümcü, 2. sırada Azra Karataş ve 3. sırada Furkan Harmanşa dereceye girerek, onlarda ödüllerini Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince’den aldı.

10 Yaş ve Altı Kategoride 1. sırada Burak Zincirkıran, 2. sırada Ilıas Tumushev ve 3. sırada Muhammed Baran Ay dereceye girerek, ödüllerini Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Turan’dan aldı. 14 Yaş ve Altı Kategoride 1. Sırada Ada Biçen, 2. Sırada Ahmet Kaan Ege ve 3. Sırada Kağan Harmanşa dereceye girerek, ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Osman Sülun’den aldı.

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