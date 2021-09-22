Bismil Kaymakamı Zengince projeleri denetledi

Gençlik Merkezi Yatılı Kız Kuran Kursu Millet Bahçesi ve Bilgi Evini ziyaret eden zengince yetkililerinden Bilgi aldı kaymakam ve belediye başkan vekili Enver Hakan zengince Bismil gibi güzel bir ilçede göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum şuan devam eden projelerimizi denetledik arkadaşlardan bilgi alışverişinde bulunduk Bismil halkı için kaymakamlık ve belediye olarak ilçenin sorunlarını tespit edip bu sorunları gidermek için gece gündüz demeden çalışacağız dedi.

Daha sonra vatandaşlar ile görüşen kaymakam zengince vatandaşlara kaymakamlık ve belediye de herhangi bir talep ve isteklerini her zaman iletebilecekleri devletin kapısının vatandaşa açık olduğunu söyledi.