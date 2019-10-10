Bitlis Deresi'nde yıkımlar başladı: Tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis Deresi çevresini eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünüm sağlamak, yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmek amacıyla ilk yıkım tamamladı.

GÜNDEM Bitlis'te gökyüzü bir anda karardı toz fırtınasından göz gözü görmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde talimatını verdiği proje kapsamında yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.

Proje yürütülüyor

Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’te bir yandan dere kenarındaki binalar yıkılırken, diğer yandan ise tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor.

GÜNDEM Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı

Dere ıslah projesi kapsamında ilk olarak Bitlis İl Özel İdaresine ait bina yıkılırken, yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.

Yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.