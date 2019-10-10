Gündem Bitlis Deresinde yıkımlar başladı Tarih gün yüzüne çıkıyor
BİTLİS

Bitlis haberleri: Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis Deresi'nde yıkımlar başladı: Tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis’te yürütülen dere ıslah çalışması kapsamında dere kenarındaki binaların yıkılmasıyla, kayıp olan tarih adeta gün yüzüne çıktı. Dere ıslah projesi kapsamında ilk olarak Bitlis İl Özel İdaresine ait bina yıkılırken, yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor.
Tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor.

Bitlis Deresi çevresini eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünüm sağlamak, yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmek amacıyla ilk yıkım tamamladı.

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GÜNDEM
Bitlis'te gökyüzü bir anda karardı toz fırtınasından göz gözü görmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde talimatını verdiği proje kapsamında yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.

Proje yürütülüyor

Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’te bir yandan dere kenarındaki binalar yıkılırken, diğer yandan ise tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor.

Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı
GÜNDEM
Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı

Dere ıslah projesi kapsamında ilk olarak Bitlis İl Özel İdaresine ait bina yıkılırken, yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.

Yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

İlk yıkım tamamladı.
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