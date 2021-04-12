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BİTLİS

Bitlis haberleri: Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Bitlis haberleri: Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Sığınakta yapılan aramalarda ele geçirilenler.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalındaki Sehi bölgesine operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla düzenlenen 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-26' operasyonunda yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

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Sığınakta yapılan aramalarda, 10 elektronik devre kartı, 5 elektronik fünye, 1 fünye taşıma kutusu, 3 ateşleme anahtarı, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 tornavida seti, 1 makas, 1 tıraş makinesi, 1 kol saati, lehim seti, 2 adet EYP yapımını anlatan doküman, 1 küçük boy çanta ve 2 kayıt cihazı ele geçirildi.

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Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koruma altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.


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