Bitlis'te 2 köyde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında merkeze bağlı 2 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi 20 Ocak 2020, 18:07 Son Güncelleme: 20 Ocak 2020, 18:16 AA