Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin Doğu Akdeniz'deki tavrı bölgesel barış açısından samimiyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan,AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.