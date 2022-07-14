Gündem Bitliste biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
BİTLİS

Bitlis'te biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Bitliste biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, biri terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda, bugün çıkan silahlı çatışmada, biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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