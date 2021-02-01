Gündem Bitliste çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü 3 çocuk yaralı
BİTLİS

Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı

Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı

Bitlis'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kar kütlesi altında başka birinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Kar kütleleri üç çocuğun da yaralanmasına neden oldu.
Kar kütleleri üç çocuğun da yaralanmasına neden oldu.

Bitlis'te oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

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