Gündem Bitliste PKKlı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi
BİTLİS

Bitlis haberleri... PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Haber Merkezi AA
Yola tuzaklanan patlayıcı
Yola tuzaklanan patlayıcı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Teröristleri ikna için dağlara mektuplar ve broşürler atılıyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Teröristleri ikna için dağlara mektuplar ve broşürler atılıyor

10 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-100 Operasyonu" başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "Operasyonda, köy yoluna gömülü vaziyette, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.''
Vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır

Vampirler topluluğunun
oluştuğunu ortaya koymaktadır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Nobel için sert tepki.
İzleri doktor fark etti

İzleri doktor fark etti

​2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia.
Güç göndermek için Meclisten geçmesi gerekiyor

Güç göndermek için
Meclis'ten geçmesi gerekiyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması.
İstanbul'da FETÖ'nün<br>onlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün
onlarca hücre evine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın<br>en düşük seviyesi

10 yılın
en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.
Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.
8 milyon<br>bina için tarihi adım

8 milyon
bina için tarihi adım

​1 Ocak 2020 itibariyle artık satılıp kiralanamayacak
İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

​Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırım kararına ilişkin konuştu.
S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.