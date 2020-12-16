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Gündem Bitliste teröristlere ait roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi
BİTLİS

Bitlis'te teröristlere ait roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi. Ele geçirilenler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-07" operasyonları başlatıldı.

Ağaç dibinden mühimmat çıktı

Operasyonda Sarıkonak köyü kırsalında bir ağaç dibinde, üzeri yapraklarla örtülü tuzaklanmaya hazır roketatar mühimmatı, anti personel mayını ve 2 dolu büyük tüp ele geçirildi.

Ele geçirilenler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.

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