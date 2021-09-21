Gündem Bitlisteki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon başarıyla sonuçlandı
BİTLİS

Bitlis'teki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon başarıyla sonuçlandı

Güvenlik güçleri tarafından önceki gün bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi İHA
Bitlisteki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon başarıyla sonuçlandı
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını başarıyla tamamlandı.

Bitlis ve Siirt il Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları neticesinde “Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş. Eyüp Fidan 2021-136” operasyonu başarıyla sonuçlandı.

İHA

Operasyonda biri kadın 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 100 adet Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 8 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet fotoğraf makinesi ve şarj cihazı, çeşitli miktarda yaşam, giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İHA

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Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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