Bitlis'teki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon başarıyla sonuçlandı

Akşener'e dert yanan KHK'lı şahıs ByLock'çu çıktı

İstanbul Çatalca'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir kişi, 1999 yılındaki Bank Asya hesabı nedeniyle ihraç bir polis memuru olduğunu öne sürdü. Akşener'in omzunu sıvazlayarak destek verdiği kişinin Bank Asya'da hiçbir hesabı olmadığı, Bylock nedeniyle hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.