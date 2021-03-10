Gündem Bitlisteki helikopter kazasında yaralanan askerimiz İstanbula getirildi
İSTANBUL

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerimiz İstanbul'a getirildi

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerimiz İstanbul'a getirildi

Bingöl’den kalkan ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan bir yaralı asker, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, "Askerimizin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olmakla beraber patlama yanığına bağlı yaralanmalar da olduğunu belirledik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dün saat 18.00 sıralarında hastaneye getirilen yaralı asker tedavi altına alındı.
Dün saat 18.00 sıralarında hastaneye getirilen yaralı asker tedavi altına alındı.

Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Bölgedeki hastanelere kaldırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerlerden biri, aile yakınlarının İstanbul’da olması nedeniyle Sağlık Bakanlığının hava ambulans uçağıyla tedavisi tamamlanmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi.

Dün saat 18.00 sıralarında hastaneye getirilen yaralı asker tedavi altına alındı.

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"Patlama yanığına bağlı yaralanmalar söz konusu"

Yaralı askerin sağlık durumuna ilişkin son durumu aktaran Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, şunları söyledi:

  • "Hepimizin bildiği gibi maalesef Bingöl’den hareket eden askeri helikopterimiz Tatvan’da kaza kırımı yaşadı. Bu olayda 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerlerimizin tedavileri Bitlis Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaralı askerlerimizden birisinin evi ve ailesinin İstanbul’da olması nedeniyle tedaviye burada devam etmek istediği için Sağlık Bakanlığına ait helikopterle hastanemize sevk edildi. Hastamızın ilk muayenesini yaptık. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda patlama yanığına bağlı yaralanmaları söz konusu. Bu noktada askerimizin tedavisi için çalışmalara başladık. Genel anlamda ise askerimizin sağlık durumu iyi. Umarım en kısa sürede kendisini tedavi ederek buradan şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz."

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