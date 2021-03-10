Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan askerimiz İstanbul'a getirildi

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.