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ANTALYA

Antalya haberleri: Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı!

Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı

Antalya’da yaşayan 1 çocuk annesi Dilek Yakar, 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenmesinin ardından gerçek ailesini gözünün önündeki bir doğum lekesiyle aramaya başladı. Bugüne kadar ailesi olabileceğini söyleyen 4 kişinin iletişime geçmesi, Yakar’ı umutlandırdı.

Haber Merkezi İHA
Dilek Yakar
Dilek Yakar

Kepez ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde doğumundan hemen sonra Çallı bölgesindeki bir kadın doğum polikliniğine kundak ve eşarba sarılı olarak bırakıldı. Orada görevli hemşire tarafından bir aileye evlatlık olarak verildi.

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Dilek Yakar'ın bebekliğine ait fotoğrafı.

13 ay önce evlatlık verildiğini öğrendi

Yıllar boyu alınan aile tarafından itinayla büyütülen Yakar’a öz ailesinin yokluğu aratılmadı. Bugün bir yuva kuran Yakar’ın bir de çocuğu bulunuyor. Ev hanımı Dilek Yakar, bundan 13 ay önce evlatlık verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı.

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan göl kurudu: Köylüler su olmayan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor
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Kuruyan gölde oluşan tarlalarda yetiştirilen ıspanakları, yaşları 60 ila 80 arasında değişen kadınlar topluyor.
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Yaşlı kadınlar her gün sabah 08:00’ten akşam 17:00’ye kadar soğuğa rağmen çalışarak topluyor.
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Yaşıtlarının bastonla yürümekte zorluk çektiği yaşlı nineler her gün insanın iliklerine kadar işleyen soğukta 9 saat boyunca ıspanak toplayarak günde 80 lira yevmiye alıyor.
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Genç ve dinç kalmalarını çalışmaya borçlu olduklarını söyleyen 70’lik nineler gençlere taş çıkartıyor.
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Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı gölü bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle yüzde 90 oranında kurudu.
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3 bin dönüm arazi üzerinde kurulan göl kuruyunca ortaya çıkan bereketli toprakları gölün civarındaki çiftçiler bu yıl değerlendirdi.
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Göle ekilen ıspanakların hasadını ise 70 yaşındaki kadınlar yapıyor. Her gün sabah 06:00 kalkan 70’lik nineler kahvaltı yaptıktan sonra tarlanın yolunu tutuyor sabah 08:00 iş başı yaparak soğuk havaya rağmen akşam 17:00’ye kadar ıspanak topluyor.
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Ispanak hasadı kasım ayında başlayarak mart ayına kadar devam ediyor.
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Çalışmazlarsa hasta olduklarını ifade eden 70’lik kadınlar, Ispanak toplamak akşama kadar sürüyor. Hava soğuk, ama biz alıştık. Ateş yakıp çay demleyerek ısınmaya çalışıyoruz. Burada çalışanların hepsinin yaşı 60 ve üzeri. Biz yaz ve kış tarlada çalışıyoruz. Yazın patlıcan, kışın da ıspanak topluyoruz. 8 yıldır böyle tarlada çalışmaktayız. Biz evde oturunca hasta oluyoruz. Tarlada çalışınca canlanıyoruz. Bütün kış burada ıspanak topluyoruz dedi.
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Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Gölbaşı gölümüz kurudu, vatandaşlarımız gölde ıspanak yetiştiriyor şeklinde konuştu.
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan göl kurudu: Köylüler su olmayan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor
Bursa ovasının yüzde 80'inin sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı kurudu. Köylüler kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor.

Ailesinden tüm detayları öğrenen Yakar, gerçek ailesini aramaya başladı. Bırakıldığı polikliniğe giden Dilek Yakar, oranın kapandığını, o dönemki doktorun öldüğünü, hemşirenin ise yaşlandığını ve bir şey hatırlamadığını öğrendi. Gözünün önündeki doğum lekesiyle aramalarına devam eden Dilek Yakar, Kumluca ilçesinde de araştırma yaptı. Aradan geçen 13 aylık sürede Yakar, gerçek ailesinden bir ize ulaşamadı. Bir televizyon programına ve haberlere çıkmasının ardından ise Yakar’ın hayatında önemli gelişmeler oldu.

Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde doğumundan hemen sonra Çallı bölgesindeki bir kadın doğum polikliniğine kundak ve eşarba sarılı olarak bırakıldı.

"Resmi başvuru yapan yok"

Sosyal medya ve telefonla 4 kişi, Yakar’la ailesi olabileceğini söyleyerek iletişime geçti. Arayanların bazıları, “Ben senin babanım, ben kardeşinim, ben ablam olabilirim, ailen biziz” dedi.

Her arayanın doğduğu tarih ve günü anlattığını aktaran Dilek Yakar, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kent merkezinden bir kişi, Döşemealtı ilçesinden bir aile aradı. Diğer iki kişi ile telefon üzerinden görüştük ama detaylı bir bilgi olmadı. Gerçek ailemi olduğunu iddia edenler arasında resmi bir başvuru yapan yok. Anlatılanlar arasında da kopukluk olunca kafam karışıyor. Bu şekilde aramalar olduğu için az da olsa umutlanıyorum. Belki ailem olabilir diye. Kötü şeyler değil, iyi şeyler düşünüyorum. Acaba olur mu diye."

4 ailesi oldu

Kendisini evlatlık olarak büyüten ailenin yanında biranda 4 ailesinin ortaya çıktığını dile getiren Yakar, en büyük hayalinin gerçek ailesine ulaşmak olduğunu kaydetti.

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