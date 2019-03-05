Biyoteknoloji Vadisi binlerce gence iş kapısı olacak

Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ını 78 milyar dolarla tek başına karşılayan İstanbul’a 5.7 milyar lira harcamayla Tuzla’da yapılacak biyoteknoloji vadisi Türkiye ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacak. Doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin kişiye istihdam sağlayacak proje, yaratacağı çarpan etkisiyle İstanbul ekonomisine her yıl 27 milyar TL katkı sunacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım’ın vizyon projelerinden birini oluşturan tesis hayata geçirildiğinde Türkiye, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilacını üretecek. Teknoloji Vadisi’nden çıkacak ürünlerin kilogram değeri 10 bin dolara ulaşacak.

Yıldırım: Kilogramda 10 bin doları yakalayacağız

Türkiye’nin pazar bulmada sıkıntısı olmadığını anlatan Yıldırım, “Ancak ihracatımızın kilogram değeri düşük. Katma değeri fazla olan ürünler ihraç etmemiz şart. Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri burada üreteceğiz. Paramız ülkemizde kalacak. Ayrıca ihracat ile gelirimizi arttıracağız. Gelirimiz emekliye, işçiye daha çok kaynak anlamına gelecek. İstanbul demek Türkiye demek. Biz bunun bilinci ile çalışacağız. Kısaca herkese ilaç olacak” dedi.

Tuzla’da yapılacak biyoteknoloji vadisi

‘160 şirket 500 girişim yer alacak’

Yeni nesil sağlık üretim üssü, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan biyoteknoloji merkezinde milli ilaç, biyoteknolojik milli aşı, biyomedikal tıbbi ürün, nanoteknolojik ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları, nitelikli tıbbı bitki ve tohum, biyoteknolojik kanser ilacı, biyolojik ham madde, antibiyotik, foksiyonel gıda katkı maddesi, DNA izolasyon kiti, moleküler genetik kit, biyogaz, biyokütle, helal kemik tozu ve kemik grefti, biyosensör ürünler, embriyo üretimi, antikor üretimi, pigment üretimi, insülin üretimi, hemofilin üretimi, terapötik protein üretimi, enzim üretimi, bakteri üretimi, hormon üretimi ve plazminojen aktivatör yapılıyor. Tuzla’da yapımı planlanan biyoteknoloji vadisinde 160 şirket, 500 girişim yer alacak. Biyoteknoloji merkezlerinde antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok değerli ürün 20 bin kişilik doğrudan istihdamla üretilecek.