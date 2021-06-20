Biz bu oyunu çok gördük

AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah’ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? Antalya’da da İstanbul’da da Ankara’da da böyle. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanlar bile yürütülmemektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İTTİFAK HALİNDELER

Ülkemizdeki muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek vizyonları olmadığını milletimize anlatmamız lazım. Yaptıkları bir şey yok, sadece bunlar adı Millet olan İllet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimle bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil.

BUNLARIN MİLLETLE ALAKALARI YOK

Antalya’dan tüm milletime sesleniyorum; Dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Bizim mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? CHP’li, İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, biz bu yolda milletin sesiyiz, bu yola böyle çıktık. Bunların adı Millet İttifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet, zillet.

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HEDEF DOĞRUDAN TÜRKİYE’YDİ

Bakın Gezi’de mesele ağaç değildi. Emniyet yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık’ta mesele hukuk değildi, hendek olaylarında mesele Kürt kardeşlerimiz değildi, 15 Temmuz’da mesele Türkiye’ye sahip çıkmak değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarla mesele para pul değildi. Son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye’ydi. Hedef Türkiye’nin kazanacaklarıydı, hedef 2023 vizyonuydu.

EN AĞIR CEZAYI ALACAKTIR

Ben İzmir’deki son saldırıyı aynı çerçevede görüyorum. Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir’deki provokasyonu kınadık, kınayacağız. Benzerlerini de kınayacağız. Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir.

İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, tebrik mesajında şunları kaydetti:

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“Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle bu doğrultuda Zat-ı Devletleri’yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle yeni görevinizde başarılar diler, ülkelerimiz arasındaki iş birliği ruhunun her alanda güçlenmeye devam etmesi temennisiyle dost ve kardeş İran halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi iletirim.”

Gidenler gitsin

Erdoğan, “Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir, biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın” diye konuştu. Erdoğan, teşkilattan şimdiden çok çalışmalarını isteyerek, “Şimdiden 2023’ün startını verdik, 2023 bir başka olmak durumunda ve 2023’te Cumhurbaşkanını seçiyoruz, milletvekillerimizin sayısını daha da artırıyoruz ve 2024’de büyükşehir belediyesi başta olmak üzere inşallah ilçe belediyelerini de silme götürmemiz lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve çocuklarla, Kemer’deki NG Phaselis Bay Oteli’nin açılışını yaptı.

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