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'Biz bu TOMA’yı yan yatırırız'

'Biz bu TOMA’yı yan yatırırız'

04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ekrem İmamoğlu adliye çıkışında ABB Başkanı Yavaş ile birlikte otobüsün üstüne çıkarak kalabalığa seslendi. Bu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’li bir yetkiliye, adliye önünde bekleyen polis araçlarını işaret ederek “Kenan Bey bu TOMA’yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait” talimatı verdi. CHP’li yetkili de “Biz bunu yan yatırırız” cevabını verdi.

Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için adliye önünde toplanan kalabalık polislere saldırıp taşkınlık çıkardı. Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken polis araçları ve TOMA'lar da güvenliği sağlamak için meydandaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adeta polisleri tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait" dedi. CHP'li yetkilinin ise, "Biz bunu yan yatırırız" cevabını verdiği görüldü. Kanunsuz miting yapabilmek için TOMA’nın adliye önünden çekilmesini isteyen Çelik, görevli polis memurunun da üstüne yürüyerek yolu açması için sert tavırlarda bulundu. Çelik’in korsan miting çalışmaları kapsamında yaptığı telefon görüşmesi sırasındaki neşeli tavırları da canlı yayına yansıdı. O anların kayıtta olduğunu fark eden Çelik, “Bu kısmı yayına almadınız, değil mi?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın adliye önünde polisleri kovalayıp saldırdığı görüntüler kameralara yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın adliye önünde polisleri kovalayıp saldırdığı görüntüler kameralara yansıdı.


#Ekrem İmamoğlu
#TOMA
#Mansur Yavaş
#Özgür Karabat

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