'Biz bu TOMA’yı yan yatırırız'

Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için adliye önünde toplanan kalabalık polislere saldırıp taşkınlık çıkardı. Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken polis araçları ve TOMA'lar da güvenliği sağlamak için meydandaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adeta polisleri tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait" dedi. CHP'li yetkilinin ise, "Biz bunu yan yatırırız" cevabını verdiği görüldü. Kanunsuz miting yapabilmek için TOMA’nın adliye önünden çekilmesini isteyen Çelik, görevli polis memurunun da üstüne yürüyerek yolu açması için sert tavırlarda bulundu. Çelik’in korsan miting çalışmaları kapsamında yaptığı telefon görüşmesi sırasındaki neşeli tavırları da canlı yayına yansıdı. O anların kayıtta olduğunu fark eden Çelik, “Bu kısmı yayına almadınız, değil mi?” diye sordu.