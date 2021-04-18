Biz hizmet ve eserle cevap veriyoruz ​

Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenine Huber Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardıklarını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa’daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa’ya Amerika’ya gitmek zorunda kalırdı.

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TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİLER

Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşlar bu tablo karşısında rakamlarını düzeltmeye, güncellemeye başladı. Aynı şekilde ihracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 milyon dolara ulaştı.

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MUHTERİSLERE FIRSAT VERMEYİZ

Elbette sıkıntılarımız var ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe de sahibiz. İnşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış senesine dönüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu gibi kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve beraberlikle başaracağız. Tüm umutlarını Türkiye’nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.

Her iğrençliği sergilediler

Erdoğan, “Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizle zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar” dedi.

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