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Bizans dönemine ait eserle yakalandılar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce elinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen çok sayıda eser ele geçirildi.

10:46 . 15/06/2023 Perşembe
IHA
Tarihi eser operasyonu

Tarihi eser operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eskişehir Kütahya yolu Kümbet mevkiinde E.K. adlı şahsın elinde tarihi eser bulundurduğu ve malzemeleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalar sonucunda jandarma ekiplerince tarihi eser olduğu değerlendirilen ve üzerlerinde Bizans dönemine ait figür ile harf bulunan, 69 adet sikke, 5 adet yüzük, 1 adet kolye, 6 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep'te tarihi eser operasyonu
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te, polisin operasyonunda çok sayıda tarihi eserle tablo ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışmada kimliği saptanan şüphelinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 751 sikke, 568 tarihi eser niteliğinde obje, 5 tarihi eser nitelikli kitap, 4 tarihi eser nitelikli tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 mermi ele geçirildi. El konulan tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


#Eskişehir
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#tarih
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