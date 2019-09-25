BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.
BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.
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