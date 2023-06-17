Böcek ilacından zehirlenen anne ve kızı öldü

İlaçlanan daire binadakilere kabusu yaşattı. Ankara Keçiören'de, tarım ilacı nedeniyle binadaki tüm daireler etkilendi. Binada yaşayanlarda baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı görüldü. İhbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapılar kırılarak içeri girilen dairelerde yaşayanların çoğu baygın halde bulundu. Böcek ilacından zehirlenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ve 39 yaşındaki annesi Türkan Sabancılar hayatını kaybetti. Tedavi altındaki 10 kişiden birinin ise durumu ciddiyetini koruyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olayla ilgili “İlaçlayan firma yetkilileri '3 gün eve gelmeyeceksiniz' diyor. Fakat kimyasal madde olduğu için havanın da sıcak olmasıyla genleşerek diğer dairelere sirayet ediyor” bilgisini verdi. Altınok, bu tür kimyasal maddelere kolay ulaşılmaması, ilaçlama firmalarının ruhsatlandırılması ve sıkı denetimlere tabi olması gerektiğini söyledi. 10 saatlik çalışmadan sonra bina mühürlendi. Çevresinde de gerekli tedbirler alındı. Olay yerinde pazartesiye kadar her gün gaz ölçümü yapılacağı öğrenildi. Soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.