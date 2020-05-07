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MUĞLA

Bodrum Belediye Başkanı Aras: 24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye kontrollü bir giriş olduğunu bildirerek, "Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa, o zaman gerçekten korkulan olur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Kararla birlikte tatil beldelerine araç girişlerinde artış yaşandı.

Girişler kontrol altında

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Okullar kapanınca Bodrum'a gelmeyin çağrısı yapmıştım. 'Bodrum'a gelmeyin çünkü sağlık imkanlarım kısıtlı' demiştim. Bu söylemimiz karşılık buldu ve gelen sayısını belli bir oranda tutmuştuk. Bu dönemde Bodrum'un nüfusu arttı ama salgın hastalık bu dönemde ilçemize yayılamadı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçük de olsa bir hareketlilik yaşandığı gözlendi" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a günlük giren araç sayısının 6 bin olduğunu söyleyen Aras "İlçe girişlerinde yüzde 25 oranında bir artış var. Bu araçlar içerisinde şahsi binek araçlarıyla gelen vatandaşlar da var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum'a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak, ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum'da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum'a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerçekten korkulan olur" dedi.

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