Gündem Bodrumda 2 işletmeye kuvars tozu cezası 575 bin 263 TL ödeyecekler
MUĞLA

Bodrum'da 2 işletmeye 'kuvars tozu' cezası: 575 bin 263 TL ödeyecekler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde plaj düzenleme çalışmalarında 37 tesisin denetlendiğini, mermer ve kuvars tozu kullandığı tespit edilen iki işletmeye 575 bin 263 TL ceza uygulandığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Bodrumda 2 işletmeye kuvars tozu cezası: 575 bin 263 TL ödeyecekler
Bakanlık denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum’da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandığına yönelik şikâyetler üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık.

Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu
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Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu

Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizin kontrolörlüğünde, kirliliğe neden olan işletmeler temizlik çalışmalarını başlattılar. Sahillerimiz tamamen eski haline dönene dek çalışmalarını sürdürecekler.

Cennet vatanımızın güzel koylarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Çevresel denetimlerimizin yanı sıra kaçak yapılaşmayla mücadelemizi de kesintisiz sürdürmeye, doğa harikası koylarımızı en güzel haliyle geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da plaja dökülen kuvars tozu iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı
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Bodrum'da plaja dökülen kuvars tozu iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı

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Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döktüler: Turistler bunu görünce kaçar!
FOTOĞRAF 7
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Bodrum'daki otellerde sezon hazırlığı hız kazandı. Ancak Güvercinlik ve Gölköy mahallelerindeki bazı turistik tesislerin önlerindeki plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için kuvars tozu döküldüğü öne sürüldü. Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mir Bahattin Demir, yaklaşık 183 kilometrelik kıyı şeridi bulunan Bodrum Yarımadası'nın ‘beyaz kum’ merakı nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Demir, Kimi işletmeler kuvars kumu döküyor. İşletmelerinin önünde gördüğümüz beyaz kum, kuvars tozundan elde ediliyor. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre kuvars tozları, slikozis hastalığına yol açıyor ve kıyı habitatı üzerinde olumsuz etkiye sahip. Özellikle fok balıkları, bu beyaz alana çıkıp, güneşlenmek istiyor. Fokların, kuvars tozuyla beyazlaştırılmış kumda yaptıkları doğumlarda gördük ki prematüre doğum sayısı daha fazla. Özellikle kuvars tozunun çocuklarda işitme sorunları oluşturduğu, suyla beraber bu tozu yutanların akciğer kanserine yakalanma riskinin arttığı ortaya çıktı. Dalgaların denize sürüklediği beyaz kum, sualtı habitatını olumsuz etkiledi. Deniz çayırları (Posidonia Oceanica) bizim oksijen kaynağımız. Bu kumların artmasıyla birlikte bitkileri de kaybetmeye başladık” dedi.
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'MALDİVLER SAHİLLERİNE BENZETMEK İSTİYORLAR' Maldivler'deki sahillere benzetmek için Bodrum’u kuvars tozu ile dolduranlara tepki gösteren Demir, Plajlara beyaz görüntü vermek istiyorlar. Bunu yapan işletmelere sesleniyoruz; Lütfen bu tehlikeli kimyasal yollardan elde edilen tozları dökmeyin. İnsan sağlığını tehdit ediyorsunuz, doğal hayatın döngüsünü bozuyorsunuz. Bizim Bodrumumuz Maldivler değil. Kendi kumumuz ve güneşimiz zaten çok güzel. Vatandaşlarımız da sağlıkları için kuvars tozundan elde edilen beyaz plajlara rağbet göstermesin” ifadelerini kullandı.
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Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) üyesi Güney Şirin de uygulamanın deniz canlılarını yok ettiğini bildirerek, “Deniz ekosistemine büyük zarar veriliyor. Maldivler'deki görüntünün benzerini kuvars tozu sağlıyor. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Buraya gelen turist, mermer tozu ve kuvarsın sağlığa zarar verdiğini çok iyi biliyor. Bunları gördüklerinde, tatil için gelmeyeceklerdir. Bir yandan sürdürülebilir yaşamı yok ettikleri gibi turizmi de baltalıyorlar. Bu tür uygulamaların durdurularak yetkililerin de harekete geçip, görevini yapmasını bekliyoruz dedi.
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Doğal olmayan her şeyin kötü olduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise, ilgili kurumların denetimlerini sürdürdüğünü kaydederek, “Geçen yıl da bu olay gündeme gelmişti. Çok fazla olmasa da az sayıda yine yapıldığını duyuyor ve görüyoruz. Bodrum'un doğal imajının bozulmaması lazım. Dünyada, Bodrum doğal güzellikleriyle tanındı. Böyle uydurma şeyler Bodrum'un imajına ve doğasına zarar verir. Turizmi baltalamaya yönelik bu tür davranışların bir an önce son bulmasını ve yetkililerin de gereğini yapmışını istiyoruz diye konuştu.
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Plajına döktüğü beyaz kumun kuvars tozu olduğu öne sürülen Güvercinlik'teki otelin yetkilisi ise yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Mavi bayraklı plajımızda kullanılan beyaz kumu, sertifikalı-onaylı bir üreticiden temin ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) gönderilen numunemiz incelendi. İnsan sağlığına dair herhangi bir olumsuz durum teşkil etmediği tespit edildi. Güvercinlik Koyu bölgesi daha öncesinde balık çiftlikleri atıklarıyla balçığa dönüşmüştü. Yaptığımız dip temizliği çalışmaları sonrasında burada yeniden bitki canlılığının başladığını gözlemledik.
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Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döktüler: Turistler bunu görünce kaçar!
Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mir Bahattin Demir (53), yaz sezonuna hazırlık yapan birçok otelin, plaja 'beyaz kum' adı altında kuvars tozu döktüğünü iddia etti. Demir, “Şu anda birçok yerde kuvars tozu kullanılıyor. Araştırmalara göre kuvars tozu slikozis hastalığına yol açıyor. Çocuklarda işitme problemlerine, suyla beraber yutanlarda da akciğer kanserine neden olabiliyor" dedi.


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