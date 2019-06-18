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Bodrum’da can pazarı

Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede kaybolan 12 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
31 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında batan tekneden facia çıktı. İlçenin Turgutreis Mahallesi açıklarında, dün sabah saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne battı. 31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, 12 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bot, içinde göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi. Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

AŞIRI YÜKLEMEDEN BATMIŞ

İlk etapta su yüzeyinde bulunan 23 Filistin, 2 Yemen, 2 Somali ve 4 Suriye uyruklu toplam 31 göçmen denizden kurtarıldı. Göçmenlerin ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 göçmen için arama-kurtarma çalışmalarına başlandı. Bodrum açığında batan fiber teknedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 1’i kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Batan 30 metre derinlikteki tekneye yapılan dalışlarla 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler, botlara alınarak Turgutreis sahiline getirildi. Cenazeler, ilçedeki hastanelerin morglarına konuldu. Bodrum’dan Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan teknenin aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı öğrenildi.

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