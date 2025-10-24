Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti

Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaştı.
Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.