Bodrum’da fırtına 74 kilometre hıza ulaştı: Dev dalgalar oluştu

Bodrum’un kuzey kısmı fırtınaya yenik düştü. Saatteki hızı 74 kilometreye kadar ulaşan fırtına, özellikle Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgureis mahallelerini vurdu. Bodrum genelindeki fırtına, ilçenin kuzey bölgelerinde etkisini daha çok gösterdi. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskeleleri ve sahili dövdü. Tekneler denize açılamazken, Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.





Fırtına 10 metrelik ağacı yıktı



Bitez Mahallesi’nde fırtınada yıkılan 10 metrelik servi ağacı bir evin sundurmasının üzerine düştü. Elektrik tellerini koparıp, sundurmayı yıkan ağaç, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Başka bölgelerde de küçük balıkçı kayıklarının battığı ve ağaçların yıkıldığı öğrenildi.

Ömer Bakadur isimli vatandaş, “Sabah çok rüzgarlı hava vardı. Bir baktım gümbürtü koptu ve ağaç şuraya yıkıldı. Ekipler geldi, telleri onardılar. Komşunun bahçesindeki sundurma üzerine devrildi. Sağlık olsun ki gündüz olmadı bu iş. Sabahın erken saatlerinde olduğu için içerdeydiler. Kendilerine bir zayiat gelmedi. Allah korudu” dedi.

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FOTOĞRAF 15 Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor. Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı. Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.<br> Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, \"İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye'de herkesi üzmüştü. Şu anda Tuz Gölü'nün su seviyesi yükselmiş durumda. Bu olay gerçekten çok güzel. Tuz Gölü tekrar 'flamingo cenneti' olacak. Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü\" diye konuştu. Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara 10 gün boyunca 2 bin 500 kamyon kar taşındı Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirtti.



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FOTOĞRAF 20 İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurla Beykoz'da Göllü Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki yer alan Riva Deresi taştı. Sel suları su baskınına sebep olurken, cadde üzerinde bulunan çocuk parkı su altında kaldı. Sürücüler ise mahalleye ulaşmak için farklı yollar kullanmak zorunda kaldı. \"EVLERİNE ULAŞAMAYANLAR GECEYİ KAHVEHANEDE GEÇİRDİ\"<br>Göllü Köyü Muhtarı Celalettin Aybaz, \"Çok yağmur yağdı. Yağmur çok yağınca burayı su bastı. Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi. Burayı devamlı su basıyor. Dere uzun ve büyük olduğu için suyu almayınca suyu araziye taşıyor. Araçlar gece geçemediler şimdi geçebiliyorlar. 35 metre su caddeye taştı. Dere ıslah edilebilir ama etmiyorlar. Bu Allah'tan gelen bir şey hiçbir şey yapamayız\" diye konuştu. \"VATANDAŞLAR ARABALARINI BIRAKIP YAYA YOLARAK EVLERİNE GİTTİ\"<br>Gece su baskınıyla karşılaştıklarını belirten Hamit Karabakan ise, \"24 saattir yağmur yağıyordu, rüzgarla beraber bu göl oluştu. Gece yarısı kalktığımızda buraların su bastığını gördük. Buraya gelenler tekrar geri döndüler ve evlerine ulaşamadılar. Vatandaşlar, arabalarını ileriye bırakıp yaya olarak evlerine gittiler. 2017'de de böyle olmuştu ancak bundan daha fazlaydı. Dereden kaynaklı bir durum, bu her zaman oluşan ve Allah'tan gelen bir felaket. Bir kamyonet gece yanlışlıkla gelirken oranın çukur olduğunun farkına varmamış, birden çukura düşmüş\" dedi.<br> \"DERENİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM\"<br>Murat Gökten ise yetkililere seslenerek, \"Bu zamanda derenin ıslah edilmesi lazım. Vatandaşlar için normal bir durum değil. Araç bile geçemiyor. Köylünün hayvanları da geçemiyor, mandalarını yukarıdan götürdüler. Bunun bir şekilde önleminin alınması gerekiyor. Bu olduğuna göre sürekliliği söz konusu önlem alınması iyi olur. Biraz daha yağsa evlere de girerdi\" şeklinde konuştu. Beykoz'da dere taştı: Mahalle su altında kaldı Beykoz'da yağan sağanak yağmur sonrası Riva Deresi taştı, Göllü Mahallesi'nde yollar su altında kaldı.

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