Gündem Bodrumda yaralı fok ihbarı ekipleri alarma geçirdi
MUĞLA

Bodrum'da yaralı fok ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bodrum'da yaralı fok ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde yaralı bir fok balığı olduğu ihbarı, ekiplerin hareketli dakikalar yaşamasına neden oldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada, yetişkin dişi Akdeniz fokunun yaralanmadığı, bölgeye beslenmek için geldiği tespit edildi. Yaklaşık 2 metre boyundaki Akdeniz fokunun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Akdeniz fokunun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.
Akdeniz fokunun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde görülen ve yaralı olduğu ihbarı verilen yetişkin Akdeniz foku, hareketli dakikalar yaşattı.

Gündoğan Mahallesi Mezgit Koyu kıyısında sahile yakın alanda yetişkin ve yaralı bir Akdeniz foku ihbarını alan Bodrum AKUT, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Foku Araştırma Grubu yetkilileri kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

  • Ekipler bölgede yaptıkları gözlem ve araştırmada, kıyıya yakın bir alanda su yüzeyine çıkan zaman zaman da denize dalan Akdeniz fokunu bir süre izledi.

Nesli tükenmekte olan yaklaşık 2 metre boyundaki yetişkin dişi Akdeniz fokunun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı. Fokun uzun bir süre bölgede beslenmeye ve yaşamaya devam ettiği gözlendi.

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubuna (SAD-AFAG) Gönüllüsü Umay Karabaş, Akdeniz fokundan Bodrum ve çevresinde 9 adet bulunduğunu söyledi.

Bu hayvanı bölgede gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Karabaş, "Yaşlı dişi bir fok. Bu foku burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çünkü nesli tükenmekte olan canlılardan. Bodrum'da 9, Türkiye sınırlarında da 100'e yakın bulunuyor. İnsanlar bir fok gördüğünde, durumu, 0 533 488 58 58 numaralı Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı'na (AFBİKA) bildirebilirler." diye konuştu.

  • Doğa sever Mustafa Ünlü de yetişkin dişi Akdeniz fokunun davranışlarını izlediklerini ve görüntüleri SAD-AFAG'a gönderdiklerini belirterek, durumun değerlendirilmesi sonrası fokun durumunda anormal ve fiziksel hiçbir yara tespit edilmediğini vurguladı.

Öte yandan bölgede denize giren yerli ve yabancı tatilciler de bir süre foku izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi.

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