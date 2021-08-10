Gündem Bodrumda yeniden yükselen alevler kontrol altında
MUĞLA

Bodrum'da yeniden yükselen alevler kontrol altında

Muğla'da 13 gündür süren orman yangınları tam sona ererken, Bodrum'da akşam saatlerinde yine alevler yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Bodrumda yeniden yükselen alevler kontrol altında
Bodrum yeniden alevlere teslim

Bodrum Gümüşlük-Derköy Mahalleleri yakınında bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

TÜM EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve TOMA’lara kadar tüm ekiplerin müdahale etti

Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.

RÜZGARIN ŞİDDETİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüyen yangını hava kararmadan kontrol altına almak için ekipler tüm gücüyle çalıştı.

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Kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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