Bodrum'da yeniden yükselen alevler kontrol altında

Bodrum Gümüşlük-Derköy Mahalleleri yakınında bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
TÜM EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Yangına orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve TOMA’lara kadar tüm ekiplerin müdahale etti
Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.
RÜZGARIN ŞİDDETİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüyen yangını hava kararmadan kontrol altına almak için ekipler tüm gücüyle çalıştı.
Kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.