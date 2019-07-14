Gündem Boğazı kesilmiş evi yakılmıştı PUBG şapkası cinayeti aydınlattı
3. SAYFA

İstanbul'da öldürülen Çinli kadının katili yakalandı

Boğazı kesilmiş evi yakılmıştı: PUBG şapkası cinayeti aydınlattı

Fatih'te boğazı kesilerek, öldürülen ve evi ateşe verilen Çinli Chen Haiyun(43) cinayetinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin, olay yerine yakın güvenlik kameralarına takılan PUBG şapkalı bir şahsın üzerine yoğunlaştıktan sonra cinayeti aydınlattığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Cinayet zanlısının güvenlik kamerasına takılan görüntüsü.
Cinayet zanlısının güvenlik kamerasına takılan görüntüsü.

Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hüsamettin Sokak üzerinde 8 Temmuz 2019 tarihinde bir evde yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri içeride bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE PUBG ŞAPKALI ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangınından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi.

  • Polis ekipleri kamera görüntülerini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi bir hastanenin otoparkına park ettiği siyah renkli otomobiline kadar takip etti. Otomobilinin plaka kaydı sorgulandığında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE ÖLEN KADINA AİT KOLYE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin yanında bulunan çantasından kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait bir kolye çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olay günü giydiği PUBG şapkası ve diğer eşyalara da el konarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öldürülen kadın.

ŞÜPHELİ CİNAYET İŞLEDİĞİ İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen Haiyun'la 200 lira para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiğinde yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde genç kadının ilişkiyi kabul etmediği bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Çantasından çıkan Chen Haiyun'un kolyesinin onun arkadaşı olan diğer Çinli kadın tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etti.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mert P. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM

Polis ekiplerince yakalanan Mert P.

POLİS YURTDIŞINA KAÇAN KADIN EV ARKADAŞINI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan polis Chen Haiyun'la birlikte aynı evde kalan ve cinayetten 4 saat sonra Uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgisinin bulunmadığını araştırıyor.

Hakkari'den acı haber: Cansız bedenlerine ulaşıldı
GÜNDEM
Hakkari'den acı haber: Cansız bedenlerine ulaşıldı
İmamoğlu doğru söylemiyor

İmamoğlu doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Tehlike henüz geçmedi

Tehlike henüz geçmedi

MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ ile mücadelede önemli uyarı.
İğrenç taciz kamerada

İğrenç taciz kamerada

Kameralara yansıyan görüntü kan dondurdu.
Özel uçak <br>yolladılar<br>

Özel uçak
yolladılar

Trabzonspor'un ​genç yıldızı Avrupa yolcusu.
PUBG şapkası<br>cinayeti aydınlattı

PUBG şapkası
cinayeti aydınlattı

Çinli kadının evi yakılmış, boğazı kesilmişti.
Silahlarınızı verin<br>biz savaşalım

Silahlarınızı verin
biz savaşalım

​Emniyet Müdürü'nün koruması 15 Temmuz'u anlattı.
Başörtüsü yasakçıları<br>siyaseten halen var!

Başörtüsü yasakçıları
siyaseten halen var!

Yeni Şafak, son dönemde artan nefret söyleminin izini sürdü.
Ters rüzgar<br>ölüm getirdi

Ters rüzgar
ölüm getirdi

​Paraşütçünün yere çakıldığı anlar kamerada.
S-400 sevkıyatı<br>devam ediyor

S-400 sevkıyatı
devam ediyor

Ankara'daki Mürted Üssü'ne 7. uçak da indi.
Gökten koltuk düştü

Gökten koltuk düştü

Yoldan geçen otomobilde büyük hasar oluştu.
Umutlar tükendi

Umutlar tükendi

Gölde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Tercümeyi<br>Oktar'a yapmış!

Tercümeyi
Oktar'a yapmış!

Rus tercüman Oktar örgütü üyesi çıktı, detaylara Yeni Şafak ulaştı.
Temmuz ortasında<br>sel uyarısı!

Temmuz ortasında
sel uyarısı!

​Meteoroloji'den farklı şehirler için açıklama geldi.
Mutluluğun resmi<br>'drone' ile çizildi

Mutluluğun resmi
'drone' ile çizildi

​İlk kez drone gören çocukların heyecanı kamerada.
35 haftadır sokaklardalar

35 haftadır sokaklardalar

​Fransa'da sarı yeleklerin gösterileri sürüyor.
Teröristlerin cesedi<br>mağarada bulundu

Teröristlerin cesedi
mağarada bulundu

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı.
Terör koridoruna 2. Pençe

Terör koridoruna 2. Pençe

Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekâtı'nın yeni safhası başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.