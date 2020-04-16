Gündem Boğazı kirleten gemiye 2,4 milyon lira cezalık rekor ceza
İSTANBUL

Boğazı kirleten gemiye 2,4 milyon lira cezalık rekor ceza!

İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu boşaltan Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi. Boğaz geçişi iptal edilen gemi, alınan numuneler sonuçlanıncaya kadar beklemeye alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seaguardian isimli kuru yük gemisi
Seaguardian isimli kuru yük gemisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Boğaz'ı kirleten kuru yük gemisine rekor ceza yazdı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.

SONUÇLAR ÇIKANA KADAR BEKLETİLDİ

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atık su akıttığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.

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