Boğaziçi eylemlerinde boy gösteren provokatöre terör operasyonunda gözaltı

Şüphelilerden R.R’nin, yakın zamanda Eskişehir’de yapılan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüntülendiği o anlar.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün cezaevi ve HDK yapılanmaları içerisinde yer aldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

Terör örgütünün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinin yanı sıra Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında HDP eski İl Başkanı E.T’nin de bulunduğu, eski Yönetim Kurulu üyeleri M.S.A. ile R.R. Eskişehir’de, D.A. ise Şırnak’ın Silopi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphenin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Şüphelilerden biri Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüntülenmişti



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.R’nin, yakın zamanda Eskişehir’de yapılan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüntülendiği ortaya çıktı.

Şüphelinin, görüntülerde polis ile tartıştığı, slogan attığı ve eylemciler arasında ön saflarda bulunduğu görüldü.

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