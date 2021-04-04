Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemlerinin son derece açık olduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Boğaziçi Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulandı.

Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemlerinin son derece açık olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir.

Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."

Bazı emekli amirallerin açıklaması

  • Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.
  • Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.
  • Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

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