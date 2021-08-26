Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu

Boğaziçi Üniversitesi’ne geçtiğimiz hafta rektör olarak atanan Naci İnci'nin "Nasılsınız?" sorusunu yöneltmesinin ardından öğrencilerden aldığı cevaplar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öğrenciler, İnci'ye "Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan", "Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam" gibi yanıtlar verdi.
Aracına geçtiği esnada kendisini bekleyen öğrencilere samimi bir şekilde nasıl olduklarını sormasının ardından rektör İnci'ye, "Nasıl olduğumuzu soruyorsunuz, iyi değiliz, nasıl iyi olabiliriz ki?", "Hala el sallayabiliyorsunuz", "Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam" ve "Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan" gibi ifadeler yöneltildi.