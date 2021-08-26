Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İncinin Nasılsınız? sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu

Boğaziçi Üniversitesi’ne geçtiğimiz hafta rektör olarak atanan Naci İnci'nin "Nasılsınız?" sorusunu yöneltmesinin ardından öğrencilerden aldığı cevaplar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öğrenciler, İnci'ye "Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan", "Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam" gibi yanıtlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu
Naci İnci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı

İnci, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kampüs içerisinde “Nasılsınız?” sorusunu yöneltti. Ancak aldığı cevaplar, sosyal medyada tepkilere neden oldu ve 'saygısızca' olarak yorumlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu
OYNAT 00:26
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin ‘Nasılsınız?’ sorusuna öğrencilerin tutumu damga vurdu
Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtiğimiz hafta rektör olarak atanan Naci İnci'nin, öğrencilere “Nasılsınız?” sorusunu yöneltmesi karşısında aldığı cevaplar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir öğrenci tarafından çekilen görüntülerde, arabasına binmek üzere olan rektör İnci'ye öğrenciler, “Nasıl olduğumuzu soruyorsunuz, iyi değiliz, nasıl iyi olabiliriz ki? Hala el sallayabiliyorsunuz. Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam. Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan” ifadeleriyle yanıt veriyor.

"UTANMADAN SORUYORSUNUZ"

Aracına geçtiği esnada kendisini bekleyen öğrencilere samimi bir şekilde nasıl olduklarını sormasının ardından rektör İnci'ye, "Nasıl olduğumuzu soruyorsunuz, iyi değiliz, nasıl iyi olabiliriz ki?", "Hala el sallayabiliyorsunuz", "Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz hocam" ve "Bize nasılsınız diye soruyorsunuz utanmadan" gibi ifadeler yöneltildi.

Rektör Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemcilerin yanına gitti
OYNAT 00:22
Rektör Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemcilerin yanına gitti
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu, kampüste eylem düzenleyen öğrencilerin arasına karıştı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
OYNAT 00:59
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin tutumu damga vurdu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun, kendisini protesto eden öğrencilere çikolata ikramına öğrencilerin tutumları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Öğrencilere samimi bir şekilde yaklaşarak 'canım' diye seslenen görevli kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diyerek polislere saldıranların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapanlar son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedikleri bir mektup yazmıştı.
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