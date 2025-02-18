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Boğaziçi Üniversitesi'nden 'kafe' açıklaması: Her hangi bir kahve markasına ait değil

Boğaziçi Üniversitesi'nden 'kafe' açıklaması: Her hangi bir kahve markasına ait değil

17:2818/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Boğaziçi Üniversitesinden kafe işletmesine yönelik eylemlere ilişkin açıklama yapıldı
Boğaziçi Üniversitesinden kafe işletmesine yönelik eylemlere ilişkin açıklama yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kampüs’teki kafe işletmesinin herhangi bir kahve markasına ait olmadığı yönünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Haberlere konu olan ve uzun yıllardır farklı bir işletmeci tarafından işletilen kafe, öğrencilerimize daha kaliteli ve uygun koşullarda hizmet sunmak amacıyla hazırlanan teknik şartları karşılayan başka bir girişimci tarafından ihale yoluyla kiralanmıştır." denildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kuzey Kampüs'teki kafe işletmesine yönelik eylemlerle ilgili son günlerde basında yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.


Açıklamada,
"Haberlere konu olan ve uzun yıllardır farklı bir işletmeci tarafından işletilen kafe, öğrencilerimize daha kaliteli ve uygun koşullarda hizmet sunmak amacıyla hazırlanan teknik şartları karşılayan başka bir girişimci tarafından ihale yoluyla kiralanmıştır. Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir."
ifadelerine yer verildi.

Üniversitenin hizmet verilen alanlar kapsamındaki temel önceliğinin, öğrencilere sağlıklı bir yeme içme ve ders çalışma ortamı oluşturmak olduğu belirtilen açıklamada, bu doğrultuda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve işletme koşullarının iyileştirildiği aktarıldı.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel teşebbüse kiralanmış alanda kimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen işgal eylemi, işletme hakkının engellenmesinin yanı sıra üniversitemizdeki barış ortamını da olumsuz etkilemiştir. Kampüsümüzde çoğulcu ve çeşitliliğe büyük önem veren eğitim öğretim faaliyetlerinin korunması amacıyla eylemlerde provokatif rolü olduğu tespit edilen bazı öğrencilere 3 gün kampüse giriş kısıtlaması getirilmiş ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi olarak, uluslararası standartlardaki eğitim süreçlerimizin sağlıklı ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi için titizlikle çalışıyoruz. Bu süreçleri sekteye uğratabilecek ve üniversiteye zarar verebilecek eylemler, dünya çapındaki saygın üniversiteler tarafından asla hoş görülmediği gibi kurumumuzda da kabul edilemez."


#Boğaziçi Üniversitesi
#kafe
#üniversite

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