Boğaziçi Üniversitesi'nden 'kafe' açıklaması: Her hangi bir kahve markasına ait değil

"Özel teşebbüse kiralanmış alanda kimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen işgal eylemi, işletme hakkının engellenmesinin yanı sıra üniversitemizdeki barış ortamını da olumsuz etkilemiştir. Kampüsümüzde çoğulcu ve çeşitliliğe büyük önem veren eğitim öğretim faaliyetlerinin korunması amacıyla eylemlerde provokatif rolü olduğu tespit edilen bazı öğrencilere 3 gün kampüse giriş kısıtlaması getirilmiş ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi olarak, uluslararası standartlardaki eğitim süreçlerimizin sağlıklı ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi için titizlikle çalışıyoruz. Bu süreçleri sekteye uğratabilecek ve üniversiteye zarar verebilecek eylemler, dünya çapındaki saygın üniversiteler tarafından asla hoş görülmediği gibi kurumumuzda da kabul edilemez."