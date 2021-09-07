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İSTANBUL

Boğaziçi yarışlarına geri sayım başladı

İstanbul’da 12 Eylül’de gerçekleştirilecek Oral B Kıtalararası Uluslararası Boğaziçi Triatlon Yarışı’nın tanıtım toplantısı, Beykoz’da yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Boğaziçi yarışlarına geri sayım başladı
Toplantıya Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, P&G Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

İstanbul’da 12 Eylül’de gerçekleştirilecek Oral B Kıtalararası Uluslararası Boğaziçi Triatlon Yarışı’nın tanıtım toplantısı, Beykoz’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, P&G Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

  • Yıllardır Boğaz’da triatlon gerçekleştirme hayalleri olduğunu belirten federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, “Bu noktaya gelmesi bizi çok mutlu etti. İnanılmaz bir talep var ama ilk olacağı için 500 kişiyle yarışmayı sınırlandırdık. Umarım bunu geleneksel hale getirebiliriz” dedi. P&G’nin Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, “Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Triatlon, dünyada çok gözde bir spor. Türkiye’de de tanınmaya başladı. Biz de bunu geniş kitlelere nasıl ulaştırabiliriz diye yolculuğun parçası olduk. Boğaziçi Triatlonu hep bir hedefti. İçinde bulunduğumuz topluma iş yapmayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
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