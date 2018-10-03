Boğaziçili öğrencilerin yurt dışı yasağı kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) okuyan 22 öğrencinin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada, sanıklara uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların tümü katıldı. Duruşmayı, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Erkan Baş da izledi.

Savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti ve suç işlemediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

"Okulları nedeniyle bu olanakları var"

Sanık avukatlarının da savunma yapmaları ve taleplerini dile getirmelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı uygulanan sanıklar hakkındaki bu adli tedbirin, "öğrenimleri doğrultusunda yurt dışı eğitim kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan kabul gördükleri, okudukları okul itibarıyla yurt dışı eğitim olanaklarının bulunması" gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Mart 2019'a erteledi.

Neler yaşanmıştı?

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart 2018'de Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen bir öğrenci grubu ile üzerinde "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açan bir öğrenci grubu arasında tartışma yaşanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, pankart açan, duvara afiş asan ve çeşitli sloganlar atan öğrenci grubuyla ilgili, "Şüpheliler, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa, terör ve terörist faaliyetler ile mücadele haklarını kullanan egemen bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, bu suretle gayrimeşru faaliyette bulunan gayrimeşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler" ifadesi kullanılıyor.