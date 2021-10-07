Gündem Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
İSTANBUL

Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Naci İnci’nin önünü kesip, makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilere, 186 gündür 'dikilme' eylemi yapan akademisyenler sahip çıktı. Ortak açıklama yapan akademisyenler, "Öğrencilerimizin eğitim hakkının gasp edilmesine karşıyız. Tüm öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 186 gündür dikilme eylemi yapıyor.

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, Rektör Naci İnci’nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi. İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

"DERHAL BIRAKILSINLAR"

Suç kaydı da bulunan o isimlere, Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri sahip çıktı. 186 gündür 'dikilme' eylemi yapan akademisyenler, gözaltına alınanların 'derhal' serbest bırakılmasını istedi.

Kampüs bahçesinde yaptıkları açıklamada, akademisyenler, "Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak öğrencilerimizin eğitim hakkının gasp edilmesine karşıyız. Tüm öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
OYNAT 03:21
Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Naci İnci'nin önünü kesip, makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilere, 186 gündür 'dikilme' eylemi yapan akademisyenler sahip çıktı. Ortak açıklama yapan akademisyenler, 'Öğrencilerimizin eğitim hakkının gasp edilmesine karşıyız. Tüm öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz' dedi.

DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Olay sırasında yarı çıplak halde aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.’nin çok sayıda suç kaydı bulunuyor. “Mala zarar verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, görevli memura mukavemet, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit” bunlardan sadece bazıları.

Göstericiler Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek üzerinde tepinmişti.
Göstericiler Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek üzerinde tepinmişti.

Gözaltına alınan Beliz İ.’nin dosyası da Ersin Berke G.’yi aratmadı. Beliz İ.’nin de “Mala zara verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, hakaret, devletin egemenliğini aşağılama” gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunuyor. Eylemlere katılan Eftelya K., Hamza A., Mehmet İ., Elif B. de benzer suçlara bulaşmış.

Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
OYNAT 01:18
Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.
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